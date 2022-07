Victorieuses du Pays de Galles après une défaite inaugurale contre l'Espagne, les joueuses françaises n'avaient pas entamé la compétition de la meilleure des manières hier après-midi. Ce samedi, leurs deux derniers matches de poule ne leur ont pas permis de remonter au classement. Les tricolores se sont inclinées face à l'Ecosse (15-0) et n'ont pu obtenir qu'un match nul contre la Belgique (14-14). Elles devraient finir à la troisième place de la poule B dans le meilleur des cas, en attendant le résultat entre la Belgique et le Pays de Galles (16h24), qui pourrait faire chuter les Bleus en quatrième position. Sur les cinq équipes présentes dans la poule, l'Ecosse et l'Espagne finissent en tête.

Pour rappel, cette dernière étape du circuit européen comporte deux poules de cinq équipes. A l'issue des matches de poules, chaque nation affrontera la formation classée au même rang qu'elle dans l'autre groupe, afin d'établir le classement final. Lors de l'étape précédente à Lisbonne, les Françaises avaient fini troisièmes.