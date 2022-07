Championnat d'Europe à 7 : les Bleus enchaînent avec un deuxième succès

Et de deux pour les Bleus ! A Cracovie, les Français se sont imposés 19 à 10 à l'issue de leur second match de poule contre la République Tchèque. Quelques heures plus tôt, ils avaient battu les Belges 21-12. Face aux Tchèques, les Bleus ont marqué trois essais, notamment un doublé de Joris Simon. Leurs adversaires ont sauvé l'honneur en fin de match grâce à un essai en solitaire d'Adam Miracky.

Prochains rendez-vous pour l'équipe de France dès demain face à la Géorgie (12h12) et l'Allemagne (15h08).