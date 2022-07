Les fédérations anglaise, écossaise et galloise ont confirmé qu'elles vont appliquer cette initiative de World Rugby, qui s'aligne sur la procédure suivie pour les Jeux olympiques auxquels ces trois équipes participent déjà sous la bannière de la Grande-Bretagne. Chaque équipe conservera toutefois son statut individuel lors de la Coupe du monde de rugby à 7, dont la prochaine édition aura lieu au Cap du 9 au 11 septembre.

Compétition annuelle, le Circuit mondial débutera quant à lui par l'étape de Hong Kong du 4 au 6 novembre. L'équipe hommes de Grande-Bretagne a remporté la médaille d'argent aux Jeux de Rio en 2016 avant de terminer 4e à ceux de Tokyo l'an dernier. L'équipe femmes a pour sa part terminée 4e tant à Rio qu'à Tokyo.

Selon certaines craintes, un tel changement pourrait aboutir au fait que principalement des joueurs et joueuses anglais seront sélectionnés, notamment chez les femmes, compte tenu de leur nombre plus important en Angleterre qu'en Écosse ou au pays de Galles. Mais le responsable de la performance auprès de la fédération écossaise, Jim Mallinder, a affirmé que celle-ci restait "totalement engagée" dans un programme de rugby à 7 et pour le développement des joueurs et entraineurs qui y participent.

Son homologue auprès de la fédération galloise, Nigel Walker, a tenu un discours similaire. "Nous maintiendrons des programmes hommes et femmes en rugby à 7 pour nous assurer qu'il y a un réservoir de talents suffisant pour alimenter une sélection en équipe de Grande-Bretagne et aux Jeux olympiques", a-t-il assuré.