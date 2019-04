Un monde sépare Saint-Lo de Hong Kong. 9 800 km approximativement. Dimanche dernier, un même frisson a pourtant parcouru le Stade de l’Aurore et le Stadium de So Kon Pon, à chaque coup de rein ou d’éclat de Gabin Villière. La révélation d’un jour, en Asie. L’enfant du pays, vu de Normandie : "Ce week-end là, je jouais un match en Honneur à Saint-Lo, raconte Grégoric Bouly, un de ses entraîneurs à Rouen. Gabin y a joué quand il était plus jeune. Les gars du club s’étaient débrouillés pour voir les matchs sur grand écran. Tout le monde a vibré. Même moi qui suis pilier, je ne regarde le VII que pour lui."

Richard Hill, son manager, en parle comme d’un ambassadeur : "Il devient une idole pour tous les jeunes ici. Il leur prouve qu’il est possible d’atteindre les sommets en partant de loin. Nous en sommes très fiers. C’est assez fou quand même : un mec de Fédérale qui brille autant au niveau international." En quatre tournois seulement, Gabin Villière est devenu une des attractions phares du circuit et le premier tricolore à recevoir le titre de meilleur joueur d’une étape. "Sa réussite ne me surprend pas", témoigne Richard Hill. Avant de concéder : "Enfin, si un peu quand même." Le parcours comme le profil de l’ailier peuvent dérouter.

Tombé amoureux du rugby au CP, avec ses amis d’enfance, Gabin Villière a suivi un itinéraire bis, quelque peu tortueux : "Gabin voulait à tout prix percer dans ce sport, raconte sa mère, Laurence Lucas. Moi, ma priorité restait les études. Son beau-père a tout de même fait en sorte qu’il passe les sélections chez les pros. Il est allé à Clermont, Toulon, Oyonnax, Massy, Bourgoin… Il n’a été retenu nulle part. L’éloignement géographique a pesé. Il n’avait que 17 ans. Et comme nous sommes très proches… Je me souviens que le rapport d’Oyonnax l’avait beaucoup vexé: il le voyait comme trois-quarts et non comme demi de mêlée." Un jugement prémonitoire...

Son parcours rugbystique de Vire à Rouen, le repérage de Jérôme Daret pour France 7, sa performance au Sevens, les phases finales avec Rouen qui approchent...

