Grand retour sur les terrains, pour l’équipe de France féminine à 7. La compétition accueillait 6 équipes (Espagne, France, Kenya, Pologne, Russie, USA). Toutes les équipes s’affrontaient sous forme de championnat, avant un match de classement (phase-finales). Hier la France écrasait l’Espagne, à domicile, 43-0, avant de lourdement chuter face aux Russes, 42 à 12. Elles finissaient la journée par un franc succès, 63 à 5 face au Kenya. 2e journée du tournoi ce dimanche, les Bleues ne font cette fois-ci pas de détail, 31-0 face à la Pologne, puis 26-7 face aux USA.

Elles accédaient donc à la finale, où elles retrouvaient logiquement les Russes qui ne s’étaient inclinées que face à l’Espagne. Les filles de l’Oural triomphe également en finale 17-5, résultat moins surprenant qu’il n’y paraît car en rugby à 7 féminin, les Russes sont habituées à truster les podiums européens. David Courteix entraîneur de l’équipe de France féminine confirme : "Nous sommes satisfaits de notre week-end. Rien que le fait de rejouer, avec une organisation idéale ça faisait plaisir. En plus de ça, on a battu les équipes qu’on devait battre. Les Russes étaient meilleures que nous, il n’y a rien à dire. C’est une équipe majeure du rugby à 7, qui, avant, proposait une opposition athlétique, mais de plus en plus, elles montrent d’excellentes aptitudes techniques." La France aura l’occasion de prendre sa revanche le week-end prochain, à l’occasion de la deuxième édition de ce tournoi.



Par Baptiste Barbat