Serin prolonge, joli mercato en vue en 2022... ce qu'il ne fallait pas manquer ce jeudi !

Craignant l'extrême contagiosité du variant Omicron et souhaitant envoyer un signal fort aux autorités sanitaires du pays, la LNR a décidé de renforcer les contrôles au sein des effectifs du Top 14 et de Pro D2. Au risque de déséquilibrer le championnat ? C'est en tout cas ce que craignent certains présidents...

Quand à lui, Baptiste Serin (27 ans ; 42 sélections) ne cachait pas son envie de rester dans le Var, il sera donc Toulonnais au moins jusqu'en 2026. L'ancien Bordelais a prolongé son contrat de quatre saisons supplémentaires avec le RCT. Capitaine toulonnais en l'absence de Charles Ollivon, Serin a seulement pris part à deux rencontres de championnat cette saison, la faute à une grave blessure à l'épaule.

Plus d’une centaine de joueurs du Top 14, engagés jusqu’au 30 juin 2022, n’ont pas encore acté leur avenir au-delà de cette échéance. Parmi eux, on retrouve quelques internationaux en activité, comme Lambey, et de nombreux vétérans, de Vito à Tekori en passant par Imhoff.

L'organisation de la compétition a annoncé cette semaine les reports de quatre rencontres qui devaient initialement se jouer ce week-end, cela en raison de plusieurs cas de Covid-19 au sein de différents effectifs. Les rencontres concernées sont Dragons-Cardiff, Ulster-Leinster, Édimbourg-Glasgow et enfin Benetton-Zebre.

Arrivé de Toulon en début de saison en qualité de joker médical, le talonneur Bastien Soury (26 ans) ne reviendra pas au RCT. Il va en effet poursuivre l'aventure au Pays basque, puisqu'il a paraphé un nouveau contrat de trois ans avec le Biarritz olympique, comme annoncé ce jeudi par le club. Auteur de bonnes prestations sous la tunique du BO, il est désormais engagé jusqu'en 2025.