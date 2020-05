Séguret, Delbouis, Moefana... Qui sera le grand centre de demain ?

Nathan Decron (22 ans, Agen)

La révélation de cette saison du côté d'Armandie. Revenu dans son club formateur après une pige de deux ans à l'UBB, Decron est devenu un titulaire indiscutable dans la ligne de trois-quarts de Christophe Laussucq : il a joué les 17 matchs de Top 14 avant l'interruption du championnat, pour 4 essais marqués. Avec 1161 minutes de jeu, il est le centre le plus utilisé du SUA avec le Sud-Africain Johann Sadie.

Nathan Decron est un vrai premier centre. Très difficile à arrêter (1,85 m, 95 kg), il est un excellent point de fixation, mais peut également se servier de sa très bonne pointe de vitesse pour prendre les intervalles qui se présentent. Et de l'autre côté du terrain, il est un défenseur solide et intraitable. Sous contrat jusqu'en 2022, il y a fort à parier que le jeune lot-et-garonnais fasse le bonheur du public agenais pendant encore quelques années.

Nathan Decron (Agen) face à Clermont en Top 14Icon Sport

Adrien Séguret (21 ans, Mont-de-Marsan)

Athlétique, rapide, explosif, Séguret est un véritable perforateur de défenses. Capable de jouer indifféremment premier ou deuxième centre, il est toujours bien placé, que ce soit dans la ligne d'attaque ou au soutien de ses partenaires une fois le premier rideau franchi. C'est ce sens du timing qui lui a permis d'inscrire l'essai du k.-o face à l'Angleterre lors du titre mondial des U20 en 2018.

Produit du centre de formation d'Albi, Adrien Séguret a quitté le Tarn en 2017 après la descente du club en Fédérale 1. Il a fait ses débuts en Top 14 dès sa première saison au LOU, avant de participer à 5 rencontres lors de l'exercice 2018-2019. En quête de davantage de temps de jeu, il a été prêté au Stade Montois cette saison. Résultat : 5 essais en 20 matchs de Pro D2, dont 19 titularisations. Le champion du monde U20 rejoindra la saison prochaine Grenoble, où il s'est engagé pour deux ans.

Coupe du monde U20 - Adrien Séguret (France) célèbre un essai contre l'AngleterreIcon Sport

Julien Delbouis (20 ans, Stade français)

Si le centre de formation de Massy n'avait plus grand chose à prouver, il a encore fourni une pépite au rugby fraçais en la personne de Julien Delbouis. Ce centre au gabarit impressionnant (1,85 m, 95 kg) et à la tonicité hors norme est un phénomène physique très dur à stopper. Capable d'évoluer au centre mais aussi parfois à l'aile, où ses qualités de vitesse sont très utiles, il n'hésite pas à se mêler aux avants et se proposer au coeur du jeu.

Après avoir ses débuts en Pro D2 à 18 ans lors de la saison 2017-2018, Delbouis quitte l'Essonne dès l'été suivant pour s'engager avec un autre club francilien : le Stade français. Très utilisé dès sa première saison (10 titularisations en Top 14), il fait partie de l'équipe de France U20 championne du monde en 2019, formant la paire de centres avec le Montpelliérain Arthur Vincent. Alors qu'il confirmait encore cette saison (2 essais en 10 matchs de Top 14), il a été stoppé en plein élan par l'interruption du championnat. Mais ce n'est que partie remise.

Julien Delbouis (Stade français) contre La RochelleIcon Sport

Yoram Moefana (19 ans, Bordeaux-Bègles)

Pur produit de la formation de Colomiers, le centre wallisien est un exemple de précocité. Lancé en Pro D2 lors de la saison 2018-2019 alors qu'il avait à peine 18 ans, Moefana a fait le choix de monter à l'échelon supérieur en s'engageant à l'UBB. Si son rôle cette saison s'est cantonné aux Espoirs, nul doute qu'il fait partie des plans du club girondin pour le futur. Le staff de France U20 ne s'est pas trompé en le surclassant pour le 6 Nations 2019, avant de le rappeler lors de l'édition suivante.

Joueur solide (1,82 m, 97 kg) et explosif, Moefana joue cependant moins dans la percussion qu'un Delbouis. Ses crochets tranchants et sa vitesse le rendent très compliqué à défendre en un contre un. Comme Séguret ou Delbouis, il est capable d'évoluer indifféremment aux deux postes de centre. Une polyvalence qui sera un vrai atout dans l'évolution de ce diamant brut.

Yoram Moefana (France U20) contre l'ItalieIcon Sport

Ethan Dumortier (19 ans, Lyon)

Encore un champion du monde U20, faisant partie comme Delbouis du squad 2019. Après avoir commencé le rugby à Saint-Savin, Ethan Dumortier a rejoint le centre de formation de Bourgoin avant de signer au LOU en 2017. D'abord joueur des Crabos puis des Espoirs lyonnais, il a fait ses débuts en équipe première cette saison, disputant trois rencontres de Champions Cup.

Capable d'évoluer aussi bien en tant que deuxième centre qu'ailier, Dumortier possède d'énormes qualités de vitesse et d'appuis, qui en font un attaquant redoutable. Le staff de France 7 est d'ailleurs tombé sous le charme, sélectionne le jeune joueur pour deux étapes du circuit mondial en dévut d'année. Le Charentais s'en est très bien sorti, notamment lors du tournoi de Vancouver où il a inscrit quatre essais.

Ethan Dumortier avec les BleuetsIcon Sport

Quel centre réussira la plus grande carrière ? Sondage 4008 vote(s) Nathan Decron Adrien Séguret Julien Delbouis Yoram Moefana Ethan Dumortier

Par Baptiste Pery