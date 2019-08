Scott Barrett suspendu 3 semaines, le groupe sud-africain pour l’Argentine... Les 5 infos de mardi

Nouveau coup dur pour François Trinh-Duc

Touché lors du match de préparation des Racingmen face à Brive vendredi dernier, François Trinh-Duc souffre d’une fracture de l’avant-bras droit. C’est un coup dur pour l’ouvreur qui venait juste de rejoindre les Ciel et Blanc, et qui devra se faire opérer une troisième fois à l’avant-bras droit après 2016 et 2018. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue.

Scott Barrett suspendu trois semaines

Expulsé samedi face à l’Australie en Rugby Championship par Jérôme Garcès pour un coup porté à la nuque de Michael Hooper, le deuxième ligne des All Blacks a été suspendu trois semaines. Sa suspension a été réduite de six à trois semaines à la suite de ses excuses et au vu de son comportement irréprochable en carrière. Suspendu pour le deuxième match de Bledisloe Cup ce week-end, il sera bel et bien qualifiable pour le dernier match amical des Blacks le 7 septembre et pour leur entrée en lice au Mondial face à l’Afrique du Sud, le 21 septembre.

Le groupe des Springboks pour affronter l’Argentine

Rassie Erasmus a dévoilé le groupe qui affrontera l’Argentine ce samedi à Pretoria, une semaine après la victoire en Rugby Championship. Cinq joueurs entrent dans le groupe. Le capitaine Siya Kolisi fait son grand retour, tout comme Wilco Louw, Marco van Staden et Dillyn Leyds. Siyabonga Ntubeni, talonneur de 28 ans de la Western Province, aucune sélection au compteur, fait lui aussi son apparition.

Rugby Championship - Pollard (Afrique du Sud)Icon Sport

Le procès Folau - Waratahs/Fédé aura lieu en février

On connait désormais la date du procès qui opposera l’arrière international australien Israel Folau (30 ans, 73 sélections) à son ancien club des Waratahs et à la fédération australienne : le 4 février 2020. Pour rappel, le joueur avait été limogé au printemps dernier par sa fédération pour des propos homophobes notamment sur les réseaux sociaux. Ce que le joueur considère comme un "licenciement abusif". Il réclame de pouvoir continuer à jouer et surtout une compensation de 10 millions de dollars australiens (6 millions d'euros).

Du nouveau pour le Stade Toulousain

Lors de la conférence de presse d’avant-match (face à Béziers hier soir), Didier Lacroix, président, et Ugo Mola, manager, ont fait quelques annonces. Au niveau de l’effectif, le deuxième ligne Australien de 29 ans Richie Arnold est conservé par le club en tant que joker Coupe du monde, alors que le talonneur de Gloucester puis des Bulls Jaco Visagie serait en passe de rejoindre le club. Le Japonais Hino, lui, a été observé à l’aéroport de Toulouse-Blagnac et devrait être mis à l’essai. Enfin, le Stade Toulousain rencontrera le club japonais Jubilo Yamaha au Japon le 26 novembre prochain pour un match amical.