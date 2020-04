Sarran-Etchebest, les chefs étoilés rejouent Toulouse-Bordeaux

Le ton est forcément amical. La rivalité, pourtant, n'est jamais loin. Quand Philippe Etchebest et Michel Sarran parlent de rugby, leur autre passion après la cuisine, ils en viennent vite à parler de l'UBB pour le premier, du Stade toulousain pour le second. "L'UBB est à quelle place en Top 14 ? Première, non ? C'est quand même les boules ce qui se passe aujourd'hui" enrage Etchebest. "C'est les boules pour les restaurateurs, pour la France entière. Mais pour l'UBB et Laurent Marti... putain ! » Et plus les jours passent, plus les chances de voir le championnat reprendre et l'UBB aller au bout de son rêve s'amenuisent. Reste le tapis vert pour espérer un Brennus, « mais ça me ferait vraiment ch*** de l’avoir comme ça. Même si Bordeaux-Bègles était sacré champion aujourd’hui, tu ne peux pas le savourer comme tu le ferais au cours d’une vraie finale de Top 14." Sarran remet une pique : "De toute façon, ils ne vous donneront pas le Bouclier avec à peine plus de la moitié des matchs. Ce serait complètement injuste pour certains clubs privés de tous leurs internationaux pendant des mois, si vous voyez ce que je veux dire. La stratégie managériale doit se jouer sur l’ensemble d’une saison mais ça, ils ne peuvent pas encore le savoir à Bordeaux vu qu’ils ne sont jamais en phase finale. Donc le Brennus, il reste à Toulouse."

" Dans Top chef, Philippe est en première ligne. Moi, plutôt dans les lignes arrières "

Outre les passes d'armes Toulouso-Bordelaises, autre débat : à quel manager du Top 14 s'identifient-ils ? Sans surprise. "Moi, je me verrais bien dans la peau d'Ugo Mola qui est quelqu'un de relativement calme, posé, serein et qui possède une intelligence de jeu qui a fait ses preuves" répond "Sarran le Toulousain". "Moi j'aime bien Christophe Urios pour l'avoir rencontré et côtoyé" affirme "Etchebest le Bordelais". Et d'ajouter : "J'aime bien aussi Fabien Galthié, son analyse est toujours très pertinente. J'ai été ravi quand j'ai su qu'il avait été choisi à la tête du XV de France." Reste à savoir si ces schémas s'appliqueraient en cuisine. Michel Sarran en rigole : "Dans Top Chef, Philippe est en première ligne. Il fonce tout droit et ne réfléchit pas ! Moi, je joue plutôt dans les lignes arrières : j'analyse et je place des cadrages-débordements".