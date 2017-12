Saracens : Mako Vunipola ne cherche pas d'excuse

Une mauvaise passe qui peut se justifier à cause des nombreuses blessures qui s'accumulent pour le club anglais. Notamment les internationaux, Maro Itoje et Billy Vunipola. Son frère, Mako, préfère ne pas se cacher derrière cet argument pour expliquer les mauvais résultats. « On ne peut pas seulement parler des blessures, car elles ont aussi donné l'opportunité à d'autres joueurs de prouver qu'ils avaient leur place dans l'équipe. » a-t-il déclaré à ESPN. Il rajoute que des jeunes joueurs ont pu s'exprimer comme par exemple le deuxième-ligne de 19 ans, Nick Isiekwe.

Vunipola est aussi revenu sur l'état de santé de son frère, Billy, éloigné des terrains depuis septembre à cause d'une blessure au genou : « les médecins ont fait du bon travail, Billy a l'air prêt à revenir, il est en bonne forme ». Une nouvelle qui devrait ravir son entraîneur Mark McCall ainsi qu'Eddy Jones, quand on connait l'importance de Vunipola dans le schéma de jeu du XV de la rose.