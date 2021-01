Underhill forfait, nouveau coup dur pour l’Angleterre

Après Joe Marler et Joe Launhcbury ce lundi, c’est au tour du joueur de Bath, Sam Hunderhill, de déclarer forfait pour le prochain Tournoi des 6 Nations. Le troisième ligne de 24 ans qui compte 22 sélections est blessé à une hanche a annoncé la RFU ce mardi. Il est remplacé par le flanker des Wasps Jack Willis. Décidément les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Eddie Jones et ses hommes.

Diaby devrait rester éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison

Le club girondin a annoncé une bien mauvaise nouvelle. Son capitaine et flanker, Mahamadou Diaby qui a passé des examens souffre d’une rupture du talon d’Achille gauche. Le troisième ligne de l’UBB s’était gravement blessé lors de la victoire de son équipe sur la pelouse de l’Arena ce week-end. Il semblerait qu’il ne puisse plus rejouer de la saison. Après Geoffre Cros et Beka Gorgodze, c’est le 3e joueur qui met un terme à sa saison prématurément.

Taufua arrive au LOU

Selon RMC Sport, le LOU officialisera dans les prochains jours l’arrivée du néo-zélandais, Jordan Taufua. L’actuel joueur de Leicester devait arriver cet été, mais la blessure de Mathieu Bastareaud a précipité les choses. Le troisième-ligne centre arrive en tant que joker médical et restera deux années supplémentaires au sein du club. Un renfort de poids pour Pierre Mignoni, privé de Galan et Bastareaud en troisième-ligne.

Potgieter va rejouer au rugby

L’ancien joueur de Toulon, Jacques Potgieter (34 ans, 3 sélections), va enfin retrouver un club d’élite, deux ans et trois mois après son dernier match de haut niveau sous le maillot du RCT. Selon SA Rugby Mag, le deuxième ou troisième ligne springbok doit passer une visite médicale avec les Cheetahs. Le globe-trotter qui a joué pour les Sharks, les Waratahs ou encore les Sanix au Japon, avait porté à dix reprises le maillot du RCT.

Parisse rêve d’un jubilé face aux All-Blacks

Lors d’une interview donnée au Corriero Dello Sport, Sergio Parisse a révélé l’un de ses derniers rêves : un match face aux All-Blacks. Alors qu’il avait débuté sa carrière internationale face à ces mêmes All-Blacks, la venue des néo-zélandais, en novembre prochain, en Italie, est le moyen de boucler la boucle pour l’actuel joueur du RCT. Ce serait une belle façon de tirer sa révérence pour un joueur qui compte 142 sélections avec la Squadra Azzura.