Salary cap : Thomas Lombard précise

Nous vous apprenions hier sur Midi Olympique.fr que le Stade français allait libérer Gaël Fickou de ses deux dernières années de contrat et que selon toute vraisemblance, le trois-quarts centre international devrait prochainement rebondir au Racing 92, un club en quête d'un gros calibre après le départ probable de Teddy Thomas à Toulouse. Dans l'article en question, nous signalions aussi que le club parisien se lançait, en libérant son plus gros salaire, dans une cure d'austérité après avoir été "rappelé à l'ordre l'an passé par le salary cap manager puis contraint de verser 300 000 euros à la Ligue Nationale de Rugby". Ce matin, Thomas Lombard a tenu à préciser que le club parisien avait toujours respecté les règles du salary cap et n'avait jamais été condamné à verser une telle somme à la LNR. C'est noté.