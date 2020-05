Saga Haka - Épisode XV : l'affront australien

Depuis le lancement de cette saga, nous avons vu que les adversaires des All Blacks ont rivalisé d'imagination pour défier le haka. L'avancée en rang de l'Irlande, le placement en V des Français ou des Anglais, le flegme des Gallois, le Cibi des fidjiens joué en même temps que le Ka mate... Autant de façon de défier le haka dans les règles de l'art. Des règles que n'ont pas vraiment respectés les Wallabies en ce 6 juillet 1996.

Cet après-midi est spécial. Ici, à l'Athletic Park de Wellington, se tient le premier match de l'histoire du Tri-Nations. Victimes d'une énorme désillusion en finale du Mondial 1995 face à l'Afrique du Sud, les All Blacks entendent bien marquer l'histoire en remportant la première édition de la compétition sudiste. Un scénario que n'envisagent pas les coéquipiers de John Eales, qui comptent bien déstabiliser leurs adversaires du jour dès le haka.

Un manque de respect puni

Alors que les All Blacks se placent pour entamer leur Ka mate, ils s'aperçoivent que les Australiens ne viennent pas à leur rencontre, comme le font habituellement les équipes adverses. Cloîtrés dans leur moitié de terrain, les Wallabies semblent bien trop occupés à s'échauffer, à trottiner en ignorant complètement la danse maorie. Pas un seul regard ne sera adressé aux Blacks pendant toute la durée de leur prestation.

Jonah Lomu (All Blacks) face à l'Australie en 1996Other Agency

Ce geste est vécu comme un véritable affront par les Néo-Zélandais, qui se vengeront sans aucune pitié pendant le match. 6 essais de Brooke, Cullen, Jones, Lomu, Marshall et Wilson, une défense de fer et une fessée mémorable infligée sur le score de 43 à 6, plus large défaite des Wallabies face à la fougère argentée. Cette démonstration sera le lancement d'un "Grand Chelem" des Blacks (4 victoires en 4 matchs) qui s'adjugeront ainsi le premier Tri-Nations.

Pour l'anecdote, John Eales, capitaine de l'Australie, déclara en 2017, après un voyage "rédempteur" en Nouvelle-Zélande à la découverte de la culture maorie, qu'avoir tourné le dos au haka constituait le plus grand regret de sa carrière. "J'y ai beaucoup pensé au fil des années. Parfois, tu regardes en arrière certaines choses que tu as faites et tu te dis "Oh non, je n'aurais pas du faire ça". Je n'avais probablement pas conscience à l'époque de ce que le haka représentait pour toute un peuple. C'est une tradition vraiment très puissante qu'ils ont dans leur société, et elle a pris encore plus d'ampleur ces vingt dernières années."