Saga Haka - Épisode XI : le défi fidjien

En juillet 2011, se tenait un match amical entre les Fidjiens et les Néo-Zélandais. Une rencontre qui sera ouverte par un double haka entre les deux équipes. Ce match se déroula au pays des Kiwis en Nouvelle-Zélande dans le stade de Carisbook à Dunedin. Un simple test de match entre les deux équipes en cette année de Coupe du monde qui débutera deux mois après dans ce même pays de l’hémisphère sud. Mais ce jour-là, c’était une rencontre entre les deux équipes symbolisé par deux hakas en quasi-simultané.

Les Fidjiens prennent les devants

Les joueurs des îles Fidji se mettent en arc de cercle pour débuter le Cibi (danse traditionnelle fidjienne) face aux Néo-Zélandais qui se préparent à lancer leur traditionnel Ka mate. C’est alors qu'ils entament leur danse. Pendant quelques instants, ils sont seuls à interpréter leur haka. Dans le stade, c’est le silence, on n’entend pas les cris des supporters comme sur certaines rencontres, sans doute par respect. Quand les derniers gestes s’exécutent du côté fidjien, Piri Weepu sonne le début du haka néo-zélandais. Solidaires, entre eux, les Fidjiens forment une ligne. Dans leurs regards, on sent de la détermination et l’envie de faire quelque chose face à ces Blacks que l’on dit invincibles.

La réponse néo-zélandaise

Quand le numéro 9 Piri Weepu lance ses coéquipiers pour faire une nouvelle fois le Ka mate, le public se réveille. On pouvait ressentir la puissance des supporters derrière les Blacks. Alors le demi de mêlée continue de donner le tempo. Pendant ces quelques minutes, les Néo-Zélandais sont transcendés, c’est une forme de communion entre deux équipes. Certes, les adversaires du jour n’ont pas tout à fait le même niveau, mais c’était un moment d’échange. Dans cette équipe de la fougère argentée, on retrouve de nombreux joueurs qui deviendront champions du monde cette même année. Comme par exemple Richie McCaw ou Dan Carter.

Les Blacks font une grosse performance

Ce beau moment entre les deux équipes ne sera que de courte durée. Le match est à sens unique, les Blacks déroulent. Ils remportent la rencontre sans difficulté face à des Fidjiens en manquent d’inspiration. Les équipiers de McCaw s’imposent sur un score de 60 à 14. L’intensité est vite redescendue après avoir vu cette large victoire des Néo-Zélandais. Sept essais ont été inscrits par les hommes de Graham Henry contre deux seulement des Fidjiens. Mais cette rencontre restera dans l’histoire des hakas grâce à cet avant-match entre les deux équipes.