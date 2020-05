Saga Haka - Épisode X : Dixon déchire le brouhaha américain

Une sélection néo-zélandaise plus ancienne que les All Blacks, ça existe ? Le 1er décembre 1888, quatre ans avant la création des mythiques maillots noirs, les Maori de Nouvelle-Zélande jouent leur premier match face à l'Irlande (victoire 13 à 4). Composée uniquement de joueurs d'origine maorie, cette sélection reste encore aujourd'hui un adversaire coriace pour n'importe quelle nation, et fait figure d'antichambre des All Blacks. L'équipe a d'ailleurs été renommée Maori All Blacks en 2012.

Quoi de plus normal pour une sélection maorie que de pratiquer un haka en avant-match ? Réalisé pour la première fois en 2010 face à l'Angleterre, le Timatanga est devenu le haka principal des Maori All Blacks, que ce soit lors des réceptions estivales ou de leurs tournées automnales à travers le monde.

Le haka des Maori All Blacks face aux États-UnisOther Agency

Ce 4 novembre 2018, les Maori All Blacks jouent le premier match de leur tournée américaine, à Chicago face aux États-Unis. Il s'agit de la quatrième confrontation entre les deux équipes et jusqu'ici, les Maoris se sont montrés intransigeant avec trois victoires. À domicile, les Eagles espèrent créer l'exploit.

Ash Dixon réduit les clameurs en cendres

Au moment du Timatanga, c'est un véritable brouhaha qui descend des travées du Soldier Feald. Le public américain, friand du haka, ne peut contenir son excitation. Une clameur accentuée par l'avancée des joueurs locaux, emmenés par un porteur du drapeau des États-Unis. Patriotisme oblige. Toujours est-il que ce bruit ambiant masque les premières paroles du Timatanga, les Maori All Blacks se trouvant certainement trop loin de la prise de son.

Ash Dixon (Maori All Blacks) mène un haka en 2017Icon Sport

C'était sans compter sur le capitaine Ash Dixon. Auteur d'une performance vocale impressionnante, le talonneur des Highlanders redevient le centre des attentions et mène le haka d'une main de maître. La gestuelle variée du Timatanga exécuté par l'ensemble des joueurs, et les expressions faciales de Dixon terminent le travail. Les spectateurs sont conquis et le match est lancé.

Le match qui suivit ne fut malheureusement pas celui de l'exploit pour les États-Unis. Malgré trois cartons jaunes infligés aux Maoris et plusieurs minutes à 15 contre 13, les Eagles auront sombré face à une équipe bien supérieure. Score final : 22-59, 3 essais à 9 et une douloureuse fessée subie, même si elle reste moindre que le 74-6 infligé en 2006, plus large victoire de l'histoire des Maori All Blacks.