Saga Haka - Épisode II : le flegme gallois

Pour nous Français, c’est sûrement la réponse à un Haka, à l’exception de celles du XV de France, dont on se souvient le plus. Pourtant, rien ne laissait présager telle réaction de la part du XV du Poireau, alors que Gallois et Néo-Zélandais allaient s’affronter au cours d’une tournée d’automne des Blacks, somme toute banale de prime abord. Cependant, si l’on se remémore le contexte autour de cette rencontre, un certain nombre d’éléments étaient en mesure de nous laisser penser que les joueurs emmenés par le capitaine Ryan Jones pouvaient préparer un coup retentissant.

Pour commencer, cette rencontre entre les deux Nations définit parfaitement le terme de bête noire ! 55 ans de disette pour les Gallois et une série démente de 19 défaites consécutives, pour eux face aux Blacks, avant ce match. Ensuite, le XV du Poireau présente une forme étincelante, avec une année 2008 qui semble être la plus propice à un exploit. Notamment, grâce à un Grand Chelem, réalisé avec des victoires en Angleterre et en Irlande, même si la méfiance est de mise et pour cause : pas plus tard que trois ans auparavant, après également un Grand Chelem, et sûr de sa force, le pays de Galles s'était vu infliger sa plus grosse déroute à domicile, face à ces impitoyables Blacks (3-41). Si les joueurs gallois avaient encore ce mauvais souvenir en tête, un événement particulier s’étant déroulé seulement quatre jours avant cette rencontre a sûrement dû faire réfléchir les Diables Rouges…

Attentifs à la préparation de leur adversaire, ils n’ont certainement pas loupé ce match face au Munster, qui a vu la province irlandaise faire jeu égal face à une équipe néo-zélandaise, certes remaniée, mais toujours aussi compétitive, malgré le revers final (16-18) de la franchise de LImerick. Si certaines failles ont été décelées dans la machine noire, c’est surtout la belle image du début de la rencontre qui retient l'attention. Les quatre néo-zélandais du Munster (Lifeimi Mafi, Rua Tipoki, Jeremy Manning et Doug Hewlett) ont profité du traditionnel haka pour effectuer le Ka Mate, de leur côté, peu avant celui réalisé par les joueurs à la fougère argentée. Si ce n’était ni un défi, ni une provocation faite à leurs adversaires, mais plutôt une forme de respect envers leurs origines, ils auront eu le mérite de bousculer les Blacks dans leur traditionnelle mécanique d’avant-match. Les prémisses du défi inédit imaginé par les joueurs gallois pour "contrer" le Haka ? Le doute plane toujours, 12 ans après…

1 minute et 27 secondes d'une Guerre Froide intense

Gonflés à bloc lorsqu’ils pénètrent sur la pelouse du Millennium Stadium de Cardiff, qui a une nouvelle fois fait le plein pour l’occasion, tous les acteurs de la rencontre semblent être préparés pour ce match confrontant la meilleure nation de l’hémisphère nord, du moment, à la meilleure de l’hémisphère sud.

Premier moment fort de ce haka : le choix du Kapa o Pango. Réservé pour les grands rendez-vous, les Blacks montrent l’importance qu’ils accordent à cet affrontement. Mené d’une main de maître par l’inévitable Piri Weepu et malgré l’intensité maximale mise dans la mythique danse, les Gallois restent de marbre. Imperturbables. Le flegme, si représentatif des Anglo-Saxons, est porté à son paroxysme par les Celtes gallois ce soir-là. Et ce n’est pas la fin du haka qui fera bouger les lignes.

Stupeur dans l’antre galloise, les joueurs décident de ne pas se placer pour pouvoir donner le coup d’envoi et nous offrent un moment d’anthologie. Malgré les nombreuses recommandations de l’arbitre ("Go on", "Let’s go", "Turn around") Jonathan Kaplan, qui semble alors désemparé, rien n’y fait. La tension, augmentant au fil des secondes passées, ravit un public en délire devant cette réaction toute en sobriété. C’est finalement à la suite de près d’1 minute 30 sans esquisser le moindre mouvement, ou la moindre parole, que ce défi prend fin. Plantant le décor de la meilleure des manières.

Le match ne sera, tout compte fait, qu’une simple formalité pour les Blacks avec une victoire 9-29. Mais le score de 9-6 en faveur des locaux à la mi-temps, ainsi que l’agressivité mise d’entrée de leur part prouvent, à coup sûr, que cette attitude a quelque peu désarçonné les Blacks, au cours d’un premier acte durant lequel ils n’ont cessé de balbutier leur rugby.

Par Thibaud Gouazé

