Russell supendu, les blessures de Delguy et Guitoune... Ce qu'il ne fallait pas manquer mardi ☕️

Russell suspendu pour trois matches

La Commission de discipline du Tournoi des 6 Nations a suspendu, pour une durée de trois semaines, pouvant s'augmenter à six, l'ouvreur écossais du Racing 92, Finn Russell, des suites de son exclusion lors du match France - Écosse, après avoir percuté l'arrière français Brice Dulin avec le bras, à la gorge. Il manquera les matches de championnat européen et de Top 14.

Des arbitres françaises pour le 6 Nations féminin

Les arbitres françaises Aurélie Groizeleau et Doriane Domenjo seront sollicitées pour le Tournoi des 6 Nations féminin. Aurélie Groizeleau sera l'arbitre centrale pour le match entre l'Angleterre et l'Écosse le 3 avril et celui entre l'Italie et l'Angleterre le 10 avril, ainsi que juge de touche pour Écosse - Italie le 17 avril prochain. Doriane Domenjo sera juge de touche pour Italie - Angleterre et Écosse - Italie.

Delguy absent 4 à 6 semaines

À peine revenu sur les terrains, l'international argentin de l'Union Bordeaux-Bègles Bautista Delguy sera absent des terrains pour une durée de quatre à six semaines, après s'être blessé aux ischio-jambiers face au Stade rochelais le week-end dernier. L'ailier ne pourra donc pas jouer la Champions Cup et le championnat français du Top 14.

Un record d'audience pour les Dragons Catalans

288 000. C'est le nombre de téléspectateurs qui ont assisté à la rencontre opposant les Dragons Catalans à Hull Kingston Rovers, avec un pic à 446 000 personnes. Le match réalise la plus forte audience depuis 15 ans pour une phase régulière de la Super League. Sur les six derniers matchs des Dragons Catalans, une audience record de 1,33 millions de téléspectateurs a été enregistré.

Fin de saison pour Guitoune

Après sa blessure face à Montpellier le week-end dernier, le trois-quarts du Stade toulousain Sofiane Guitoune voit sa saison se terminer brusquement. L'international français souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sera éloigné des terrains pour six à neuf mois.