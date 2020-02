La compo du XV de France pour affronter le Pays de Galles, on en parle dans Poulain Raffûte !

Avec quels hommes le XV de France ira-il défier le Pays de Galles ? Fabien Galthié a dévoilé sa composition d’équipe pour se rendre à Cardiff samedi. On reviendra sur les choix du nouveau sélectionneur pour ce premier déplacement. Un voyage gallois pour se tester et continuer à progresser. Face au XV du Poireau, les Bleus devront être solides en conquête, un secteur qui a parfois été mis en difficulté sur les deux premiers matches.

Galles - France, c’est aussi un match clé dans la course au titre… Avec deux victoires en deux matches et une place de leader, les Bleus sont en course pour la victoire finale. Un succès à Cardiff et la route se dégagerait. Le dernier succès tricolore au Pays de Galles remonte à 2010, année du dernier Grand Chelem.

Ce week-end sera un week-end de doublon puisqu’on joue aussi en Top 14. Les 6 candidats au maintien s’affrontent ! Au programme samedi : Brive - Agen, Bayonne - Stade Français et Castres - Pau. Ces équipes se tiennent en seulement 7 points. Si Castres a réagi dimanche dernier, que le Stade Français s’est arraché face à La Rochelle, Agen, Bayonne et Pau restent en grande difficulté. La lutte est passionnante et le multiplex de samedi pourrait être décisif… On en débattra dans l’émission. Rendez-vous à 17h !