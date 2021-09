Rugby folklo > Groland recrute

Au-delà d'être une émission télé qu'on ne présente plus, le Groland est aussi une équipe de rugby engagée depuis de très longues années dans le championnat francilien de rugby folklo (Association France Folklo Rugby). Après de longs mois d'interruption et alors que le championnat AFFR reprend à peine, le Groland, plus de vingt-cinq matchs dans l'année disputés le samedi matin sur le magnifique stade de la Grenouillère, au beau milieu du Parc de Sceaux, recrute aujourd'hui des rugbymen de tout âge et tout niveau. Tu es en bonne forme physique (ou pas...), tu aimes le rugby et la bringue ? Écris nous et rejoins nous !



Contact : antunes.lionel@gmail.com