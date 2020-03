Rugby Europe suspend toutes ses compétitions, Jantjies rempile… Les 5 infos de ce mercredi

Une finale le 18 juillet ?

Information Midi Olympique, réunis en visio-conférence ce mercredi à 18 heures, les présidents de clubs de Top 14 et Pro D2 travailleraient à une possibilité de jouer la finale, le 18 juillet prochain au Stade de France.

Rugby Europe suspend toutes ses compétitions

Au vu de la propagation du Coronavirus, Rugby Europe a décidé de suspendre toutes les compétitions qu’il organisait pour une durée indéterminée. Une première décision avait été prise et une suspension avait été actée jusqu’au 15 avril prochain. Aujourd’hui, aucune date de reprogrammation n’a été communiquée. Rugby Europe organise le RE Championship, considéré comme le Tournoi B, et le RE Trophy, équivalent au Tournoi C. Les compétitions hommes, femmes et jeunes affiliées, rugby à VII inclut sont aussi reportées.

Dallaglio impliqué dans une sombre affaire

Voilà une polémique dont ce serait bien passé l’ancien capitaine du XV de la Rose, Lawrence Dallaglio. L’ancien joueur des Wasps a été cité dans un procès statuant sur un réseau de prostitution. Sa carte bancaire a été utilisé dans une maison close de Londres. Le tabloïd anglais, The Sun, a indiqué qu’un paiement d’environ 11 000 euros a été effectué par la carte appartenant à l’ancien numéro 8 anglais, en direction d’une maison close se situant à Londres. Dallaglio a toujours "catégoriquement démenti" les accusations portées à son égard et a déclaré qu’il était victime "d’une organisation complexe".

Le Stade français vient en aide du personnel hospitalier

Le club de la capitale s’est mobilisé en faveur du personnel hospitalier, après l’expansion grandissante du Covid-19. Il fait appel à ses nombreux fidèles et lance une cagnotte qui se prénomme : la "Passe Solidaire". Elle est mise au profit de l’APHP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris). L’objectif initial est de récolter la somme de 30 000 euros. De nombreux lots seront distribués aux donateurs les plus généreux.

Jantjies rempile avec les Stormers

Le demi de mêlée sud-africain (1,66m pour 74kg), champion du monde en 2019 vient de prolonger son contrat pour deux nouvelles saisons avec la province des Stormers. Il est désormais engagé avec sa province jusqu’en 2022. Une ascension fulgurante pour le jeune joueur de 23 ans qui faisait ses débuts en Super Rugby l’année dernière.