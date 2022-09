Dave Rennie (entraîneur de l’Australie) : Tout ceci est une déception massive. On concède trop de pénalités, on perd les collisions, on leur concède trop de terrain, ce qui leur permet de nous acculer dans notre camp et ils nous font très mal. On perd trop facilement le ballon en maintes occasions. Nous avons été trop “courts” dans trop de domaines pour les inquiéter. C’est vraiment frustrant de ne pas pouvoir être à cent pour cent car vous le payez cher alors que, quand on est à notre meilleur niveau, nous sommes compétitifs contre tout le monde. Les deux cartons jaunes nous pompent beaucoup d’énergie. Si nous sommes arrivés à gérer le premier carton, la perte de notre talonneur a désorganisé l’équipe et on a perdu notre structure.

Rugby Championship - Alan Alaalatoa (Australie) s'est incliné face à la force néo-zélandaiseIcon Sport

Alan Alaalatoa (pilier des Wallabies) : En première mi-temps, nous avons des opportunités que nous n’arrivons à convertir. La défense des All Blacks était bien en place. On rate trop de plaquages en un contre un et on perd de notre brutalité au contact lors de la première mi-temps. Nous n’avons pas été en mesure de redresser la barre en 2e mi-temps. Nous étions pourtant venus ici plein de confiance mais nous leur offrons trop de points et ne prenons pas nos occasions.

Sam Whitelock (capitaine des All Blacks) : L’Eden Park est un stade extraordinaire pour développer notre jeu. Nous sommes très contents de notre défense, même si nous concédons deux essais en fin de match.Nous avons encore du travail à accomplir sur les phases de conquête, même si les ajustements effectués à la mi-temps ont porté leurs fruits. Il est vraiment bon de pouvoir enchaîner les performances et gagner en constance.

Richie Mo'unga (ouvreur des All Blacks) : L’équipe a su répondre aux questions posées la semaine dernière. Tout ça est le résultat d’une bonne semaine de préparation. Nous avons enfin pu produire un match complet. Ces derniers temps, beaucoup de choses ne tournaient pas en notre faveur mais ce soir nous avons pu remettre tout en ordre. Pendant tous ces moments durs, nous avons su rester unis en tant que groupe. Beauden Barrett m’amène beaucoup; c’est d’abord un meneur de jeu supplémentaire qui amène sa vision de jeu et me donne des conseils. Il amène beaucoup d’expérience.

International - Richie Mo’unga (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

Pete Samu (3e ligne australien) : On voulait absolument répéter notre performance de la semaine dernière mais celà ne s’est pas produit. Nous étions pourtant confiants en venant ici, mais notre manque de discipline nous a fait très mal. En plus nous n’arrivons pas à marquer quand nous sommes dans leur camp.

Réactions recueillies par Jacques Broquet