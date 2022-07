Alors que le Rugby Championship débutera le 6 août prochain, une règle déjà connu des aficionados du rugby de l'hémisphère sud fera son apparition pour la première fois au niveau international. En effet, la SANZAAR (South Africa New Zealand Australia Argentina Rugby), instance dirigeante de cette compétition (et du Super Rugby), a décidé de son application pour cette édition 2022. "En tant que groupe, nous croyons fermement que l'intégrité des matchs internationaux est très importante et que, dans la mesure du possible, les matchs doivent être des combats à quinze contre quinze" a expliqué le CEO de Sanzaar, Brendan Morris. Dans l'hémisphère nord, la Rainbow Cup a aussi expérimenté cette règle.

Rappel de la règle (via le site officiel du Sanzaar)