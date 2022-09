L’Afrique du sud a tremblé, mais s’impose en Argentine ! Dans une rencontre où les deux équipes ont dominé chacune une mi-temps, les champions du monde ont décrochés le bonus offensif pour prendre la tête de ce Rugby Championship. A la mi-temps, le score était déjà lourd pour les Pumas (6- 22), qui ont encaissé 3 essais et ont commis beaucoup trop de fautes pour pouvoir exister (12 pénalités concédés et 2 cartons jaunes lors des 40 premières minutes).

Pourtant, cette rencontre n’avait pas trop mal débuté pour les joueurs de Cheika. Bien entré dans ce match, les locaux vont ouvrir le score sur pénalité grâce à la précision au pied de Boffelli. Mais l’indiscipline des argentins va permettre aux Sud-Africains de revenir au score et de prendre le large. Sur leur première action dangereuse des Boks, l’arbitre accorde un essai de pénalité et un carton jaune à Carreras, pour une faute cynique sur Moodie (21’).

En infériorité numérique, les Springboks vont accélérer et inscrire deux autres essais à 14 contre 15, par l’intermédiaire de Hendrikse (28’) et Marx (33’). Après la sirène, De Jager se voit refusé un essai pour un en-avant d’un coéquipier sur la touche qui a précédé.

L’Argentine manque sa remontada

En seconde période, les Argentins vont revenir avec de meilleurs intentions et vont mettre à mal la défense sud-africaine. Malgré une nette domination, il va falloir attendre la 66’ minute pour voir les Argentins inscrire leur premier essai. Un essai de pénalité accordé par l’arbitre, qui va remotiver les troupes argentines et le public de Buenos Aires, d’autant que les hommes de Kolisi vont être réduits à 13 après l’exclusion temporaire de Le Roux et Smith.

Deux minutes plus tard, c’est Moroni qui conclut un superbe mouvement de ses coéquipiers, et l’Argentine ne revient qu’à 2 points des Springboks, 20-22, à 10 minutes du coup de sifflet final.

Les Argentins y ont cru, mais l’Afrique du Sud devait impérativement s’imposer avec le bonus offensif pour conserver ses chances de remporter cette édition du Rugby Championship. En fin de rencontre, ils vont remettre la main sur le ballon et en 5 petites minutes, inscrire les deux essais manquants pour glaner les 5 points. De Allende (75’) puis Marx (80+1’) vont finir derrière la ligne d’en-but des Pumas pour permettre à l’Afrique du Sud de repartir avec 5 points.

Les coéquipiers de Steyn se sont fait peur, mais assurent l’essentiel avant de recevoir la semaine prochaine au King Park Stadium ces mêmes Argentins, pour la dernière journée de ce Rugby Championship.