C'est comme si Astérix avait oublié sa gourde à la hutte, comme si Superman avait la kryptonite collé dans le dos, les All Blacks avaient perdu le secret de leur super pouvoir si particulier. Après un haka qui ne faisait plus la plénitude de son effet lors des derniers matchs à en croire les résultat, les hommes du capitaine décrié Sam Cane ont rappelé qu'une nation du rugby telle que celle à la fougère argentée ne s'eteint pas si facilement.

Dans une période compliquée faite de défaites et de tourments autour du staff (partiulièrement concernant la place de Ian Foster), Ardie Savea, David Havili et leurs amis ont relevé la tête en s'appuyant sur ce qui fait l'essence même de la grandeur de ce pays. Un jeu de mouvement, de déplacement (166 passes contre 98 springboks) qui a porter ses fruits avec une victoire au bout. Un succès acquis tout au long de la partie, eux, qui n'ont été menés qu'une seule fois durant sept petites minutes. Une maîtrise globale et une sécurité au score, qui leur a permis de pratiquer un rugby avec plus de serénité et moins de pression supplémentaire que ce qu'ils n'ont déja.

Savea, le meilleur huit du monde

Autre symbole du jeu des double-champion du monde, l'aisance technique avec laquelle ils réalisent le jeu après contact et après chute. En témoigne tout bonnement, le tout dernier essai inscrit par Havili. L'enchaînement de séquences est à montrer dans toutes les écoles de rugby (et même au-delà) pour sa capacité à mettre une des meilleures défenses du monde sur le reculoir.

On mentionnera enfin (pour une enième fois) la partie réalisée par ce grand monsieur qu'est Ardie Savea. Infatigable leader, craint par ses pairs et qui selon nous est le meilleur à son poste au niveau mondial.