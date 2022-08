Comment se sent-on après avoir terrassé les All Black chez eux pour la première fois de l’histoire de son pays ?

Nous sommes évidemment très heureux. Les Pumas avaient déjà gagné face à la Nouvelle-Zélande, mais nous ne nous étions jamais imposés sur leur terre. Voilà, c’est chose faite depuis samedi et cela est fort de sens. Cela montre toute la progression du rugby argentin. C’est la concrétisation de tout le travail que nous accomplissons depuis tant d’années.

Quelles ont été, selon vous, les clés du match ?

Je pense que l’Argentine a sorti un match globalement très propre. L’équipe a commis très peu d’erreurs, tant sur les plans individuel que collectif. Et puis il y a eu une défense héroïque. Nos plaquages étaient saignants, les Blacks ont reculé. Il n’y a pas de secret, au rugby …

Qu’il semble loin le temps où battre les Blacks semblait être un objectif irréalisable …

La sélection argentine a énormément progressé, mais surtout sur le plan mental. On a toujours su jouer au rugby, hein … Il y a toujours eu du talent en équipe d’Argentine. Il nous manquait la confiance. Il fallait gagner un match fondateur pour cette génération. La tournée estivale contre l'Écosse a été très importante. C’est là que l’on a pris la mesure du nouveau plan de jeu de Michael Cheika, c’est là que l’on a compris où il voulait en venir. On a accompli un gros travail et ce travail finit par payer. Son travail porte sur le rugby bien sûr, mais aussi sur la confiance du groupe. Il a su nous faire croire en nous.

Quel est le tournant du match selon vous ?

C’est sans doute l’essai que nous marquons par notre numéro 6 Juan Martin Gonzalez Samso sur le coup d’envoi après la pénalité de Richie Mo’unga (47e). C’est la première fois que l’Argentine passe devant au score et je crois que cela fait très mal à la tête des Blacks.

Pensez-vous que la Nouvelle-Zélande vous a pris de haut ?

Non, absolument pas. Les Blacks savaient à quoi s’attendre. Ils étaient parfaitement conscients que nous étions capables de faire un gros match. De l’extérieur, j’ai surtout vu une équipe néo-zélandaise qui doutait. On en revient toujours à la même chose : une équipe, aussi talentueuse soit-elle, voit ses capacités drastiquement réduites lorsque la confiance lui échappe…

Rugby Championship 2022 - La joie des joueurs de l'Argentine après leur victoire historique face à la Nouvelle-ZélandeIcon Sport

Les Pumas ont-ils désormais touché leur Graal après ce succès historique ?

Non, il ne faut surtout pas se griser. Ce qui compte pour nous n’est pas tant le résultat mais la progression match après match. Nous compterons les points à la fin. Il reste encore trois matchs à disputer.

À titre personnel, vous êtes dans le groupe sans pouvoir réellement défendre vos chances de jouer. Cela n’est-il pas frustrant ?

Je suis surtout très heureux d’être là. Quand tu as la chance d’être sélectionnable, tu veux toujours être avec ton pays. Ma blessure en finale de Top 14 contre Montpellier (le 24 juin, N.D.L.R.) a gêné considérablement ma préparation. Je n’ai pu m’entraîner normalement pour la première fois seulement la semaine dernière. Maintenant, je reviens à 100 % et je postulerai pour figurer dans le groupe pour les prochains matchs. En tous cas, je suis très heureux de voir que les coachs comptent encore sur moi !