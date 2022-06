La Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Argentine et l'Afrique du Sud joueront donc deux "mini-tournées" de deux matches : l'une à domicile et l'autre à l'extérieur, contre deux nations différentes.

Les Springboks, champions du monde, recevront ainsi la Nouvelle-Zélande, tenante du titre, lors des deux premières journées (6 et 13 août), avant une double confrontation contre les Wallabies en Australie (27 août et 3 septembre). Le troisième bloc retrouvera le format traditionnel avec un match contre les Pumas argentins à Buenos Aires (17 septembre) puis à Durban (24 septembre). Les All Blacks ont remporté les deux dernières éditions.