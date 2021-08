L'Afrique du Sud a réussi son entrée en lice dans ce Rugby Championship 2021. Dès les premières minutes, les deux formations se testent en envoyant nombre de chandelles. Les deux arrières, Santiago Carrerras et Damian Willemse, ont été sollicités sous les ballons hauts. Mais les Pumas se mettent à la faute rapidement. A la 14ème minute, les Pumas lancent une attaque mais laissent tomber le ballon. Cobus Reinach récupère le ballon et accélère jusqu'à l'en-but. Personne ne le rattrapera. Nicolas Sanchez répond au pied et marque les premiers points de son équipe. Deux minutes plus tard, les Boks font parler leur réalisme. Ils investissent le camp argentin, Jantjies dépose une merveille de passe au pied derrière la défense. Aphalele Fassi saisit le ballon et va s'écraser dans l'en-but en coin. Jantjies ne transforme pas mais le break est fait et les Pumas ne reviendront pas. Hendrikse crucifiera les coéquipiers de Facundo Isa en fin de match. Score final 32-12.

Reinach et Jantjies en détente

La charnière aura fait un match quasi parfait. Cobus Reinach était sur tous les fronts et décroche le titre d'homme du match. Il fait parler les cannes sur son essai, il distribue les caviars et met dans l'avancée son équipe en attaquant sans cesse la ligne d'avantage. Il comptabilise 74 mètres parcourus balle en main, un défenseur battu et 48 passes. Jamais inquiété par la défense adverse, Elton Jantjies est auteur de 17 points au pied. Un match de haute volée de sa part, il manque seulement la transformation de l'essai de Fassi, à qui il envoie un caviar au pied. Sa seule erreur du match.

L'indiscipline au coeurs des maux argentins

Les hommes de Mario Ledesma peuvent nourrir des regrets. En difficulté tout au long du match, ils n'ont pas réussi à lancer le jeu proprement, toujours mis sous pression par la défense aggressive des champions du monde. Si un joueur des Pumas symbolise l'indiscipline, c'est le joueur du Stade français Marcos Kremer. A la 22ème il met un bouchon à un adversaire sans ballon, coûtant trois points à son équipe. 7 minutes plus tard, il est encore pénalisé sur un ballon porté à 5 mètres de sa ligne. Et avant la mi-temps, il coute à nouveau trois points après avoir rampé au sol. Dans l'ensemble du match, ils ont souffert de l'impact physique imposé par les Springboks et n'ont jamais réussi à exister malgré quelques fulgurances de leurs arrières.