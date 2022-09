On ne va pas se mentir, une nouvelle défaite face aux Pumas aurait scellé le sort de Ian Foster à la tête des Blacks. Mais le talent parle toujours à un moment donné. Durant quatre-vingt minutes et malgré des conditions compliquées, le jeu kiwi, inexistant la semaine passée, a quelque peu fait son retour. Des actions de classe et une défense intraitable ont rendu les Argentins impuissants, qui n'ont pu que constater les dégâts. Au final, l'addition est plus que salée pour les joueur de Michael Cheika qui repartent d'Hamilton avec plus de cinquante points encaissés.

À l'issue de cette victoire bonifiée, le sélectionneur kiwi s'est tout simplement monté soulagé, logiquement : "Nous nous étions bien entraînés lors des deux dernières semaines. Malheureusement, ça ne s'était pas vu la semaine passée. Cette fois, on a réellement développé notre jeu et ça a payé. En tant que sélectionneur, je suis fier de mes joueurs, tout simplement."

Lui aussi énormément critiqué depuis de longs mois, Sam Cane est sorti sous quelques applaudissements. Lui aussi a montré toute sa satisfaction en conférence de presse : "C'est une énorme victoire. On avait énormément de pression sur les épaules et nous avons répondu présent. Ce samedi, nous étions dans le match dès la première minute de jeu et nous avons été efficaces."

Les Néo-Zélandais chercheront à confirmer cette petite embellie face à l'Australie dans douze jours, le 15 septembre prochain.