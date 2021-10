Dans un premier acte où Springboks et All Blacks se sont rendus coup pour coup, ce sont finalement les hommes de Ian Foster qui sont rentrés aux vestiaires avec l’avantage (20-14 à la pause). L’Afrique du Sud démarre pourtant fort avec un Damian de Allende très en forme qui inscrit le premier essai de la rencontre. Sur un ballon bien récupéré suite à une maladresse adverse, les Sud-Africains se retrouvent à 10 mètres de la ligne d'en but. Am réalise une incroyable chistera pour Nkosi qui offre une balle d'essai à Damian De Allende. Rapidement les Kiwis se reprennent avec un essai de Reece qui ramène les deux équipes à égalité. Malgré les belles intentions de jeu des coéquipiers de Kolisi, les Néo-Zélandais ne manquent pas de pragmatisme et profitent de chaque occasion avec beaucoup de soin, ce qui permet donc à Savea et Weber de creuser l’écart au score avec deux nouveaux essais à quelques petites minutes seulement d’intervalle.

Les Springboks n’ont pas dit leur dernier mot

Au retour de la pause, les hommes de Jacques Nienaber avaient l’air bien décidé à remporter cette dernière rencontre de rugby Championship. Effectivement les champions du monde en titre n’ont rien laissé passer dans la deuxième période et ont profité de toutes les occasions pour renverser la tendance de cette rencontre. D’abord Pollard a profité de l’indiscipline des All Blacks pour marquer des points au pied et ensuite c’est Mapimpi qui récompense les efforts de son équipe avec un nouvel essai qui permet aux siens de récupérer l’avantage au score.

Tout part d'une belle touche trouvée suite à la nouvelle règle 50:22. Les Boks enchaînent les phases de jeu, les libérations de De Klerk sont propres et permettent de prendre de vitesse la défense adverse. Le dernier décalage offre à Mapimpi cet essai. Après de longues minutes pendant lesquelles l’occupation est la priorité des deux équipes, le match s’emballe dans les dernières minutes, alors qu’une pénalité offerte à Jordie Barrett permet aux Blacks de repasser devant. Mais Vermeulen réalise un grattage incroyable ! La pénalité est sifflée dans les 40 mètres sud-africains. Les Boks vont en touche pour ce qui sera le dernier ballon de la rencontre, en espérant la remporter. Dans la foulée, pénalité pour les Sud-Africains dans les 22 mètres en face des poteaux. Jantjies passe cette pénalité et fait tomber les All Blacks sur le gong.

Un match serré comme on s’y attendait. À noter que sur les six dernières confrontations entre ces deux équipes, cinq se sont jouées à six points ou moins. Les Blacks remportent tout de même cette édition du Rugby Championship et les Boks terminent troisième du championnat.