Pas de débat sur la première mi-temps les Australiens sont clairement parvenus à prendre le dessus sur des Argentins un brin dépassés par la maîtrise des hommes de Dave Rennie. Il faut dire que le premier essai australien à la cinquième minute de jeu as mit un gros coup sur la tête des Argentins (qui ont eu très peu de temps fort par la suite). C’est donc Reece Hodge qui ouvre le score. Après un ballon perdu des Pumas, les Wallabies envoient du jeu et mettent à mal la défense argentine. Le numéro quinze reçoit le ballon aux abords des vingt-deux mètres adverses, casse un plaquage et aplatit. Malgré une domination australienne les Pumas montrent tout de même du caractère à l’image de l’indiscipline des Wallabies qui ont tout de même un peu de mal à se défaire des Argentins.

Mais cela serait sous estimer les Australiens que de penser qu’ils pourraient manquer de pragmatisme, après une belle attaque, Copper effectue un petit coup de pied rasant récupéré par Ikitau et Kerevi (qui était sur tous les ballons) inscrit le deuxième essai de la partie. Les Wallabies sont donc devant au score, 17-3 à la pause.

Les Pumas se donnent le droit d’y croire

La pause semble avoir fait du bien aux Argentins. Effectivement au retour des vestiaires les hommes de Mario Ledesma plantent un essai qui permet de refaire le plein de confiance pour la suite de la rencontre. D'entrée les Pumas occupent le camp australien et c’est le capitaine Montoya qui inscrit le premier essai argentin, emmené dans l'en-but grâce à un excellent ballon porté.

Mais très rapidement ça se complique pour les Pumas qui fatiguent face à l’agressivité et l’efficacité des Wallabies, bien que la défaillance au pied de Boffeli n’aide pas beaucoup les Pumas à recoller au score. Et pendant ce temps-là O’Connor (rentré quelques minutes plus tôt) passe une nouvelle pénalité qui creuse un peu plus l’écart. Et quelques minutes plus tard, l’Australie crucifie les Argentins avec un nouvel essai. À quelques centimètres de la ligne, McDermott sert O'Connor qui remet intérieur à Kellaway. L'ailier termine dans l'en-but et signe son quatrième essai dans le Rugby Championship.

Un bilan donc très positif pour les Wallabies qui enchaînent leur troisième victoire consécutive dans ce Rugby Championship, alors que les Pumas inquiètent avec toujours aucune victoire au compteur en cette cinquième journée de championnat.