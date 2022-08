On peut analyser les rencontres par tous les moyens, décortiquer les essais à la loupe, on ne trouvera néanmoins jamais de réelle explication pour mettre des mots sur la solidarité de tout un groupe. Car oui les Argentins ont marqué l'histoire ce samedi matin, mais tout n'avait pas commencé de la meilleure des manières. Ce sont les All Blacks qui ont goûté à l'en-but en premier sur la pelouse de Christchurch. Tout d'abord grâce à un ballon porté d'école, qui a propulsé Taukei'Aho en terre promise, puis à la suite d'un mouvement d'école qui a vu Caleb Clarke plonger en terre promise.

Avec un score de 15-3 peu après la demi-heure de jeu, on se disait alors que cette partie allait - comme le voulait la logique - tourner en faveur des joueurs en noir. Sauf que petit à petit, le piège s'est refermé sur les Néo-Zélandais, qui ont vu de très mauvais souvenirs remonter à la surface. La victoire acquise en Afrique du Sud il y a deux semaines n'était finalement qu'une bouteille d'oxygène de petite taille.

Boffelli soulier d'or

C'est de plus en plus courant dans le rugby moderne mais on a toujours du mal à s'habituer de voir un ailier buter. Et pourtant, avec le numéro quatorze dans le dos, Emiliano Boffelli a sanctionné toutes les fautes néo-zélandaises avec son coup de pied de mammouth. L'actuel joueur d'Édimbourg, et ancien du Racing 92 a réalisé un sept sur sept face au perches pour la bagatelle de vingt points. Boffelli est incontestablement l'homme de la rencontre.

Mais une équipe de rugby, ce n'est pas qu'un buteur et les Argentins l'ont bien prouvé. En plus d'un artilleur de haut niveau, ils se sont appuyés sur leur solidarité habituelle pour rendre les attaquants noirs inoffensifs. Les Pumas ont pu exulté sur la sirène, ils s'imposent donc 25-18 en Nouvelle-Zélande et marquent l'histoire. C'est la première fois que les Argentins s'imposent en Nouvelle-Zélande. Côté Blacks, la crise refait (déjà) son apparition et Ian Foetser se retrouve une nouvelle fois dans la tourmente.