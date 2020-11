D'après Rugby America News, le sélectionneur des Pumas Mario Ledesma pourrait procéder à dix changements pour la revanche face aux All Blacks, samedi. Lors des premiers entraînements de la semaine, le Toulonnais Ramiro Moyano avait notamment pris la place de Juan Imhoff tandis que le Bordelais Santiago Cordero et Emiliano Boffelli complétaient le probable triangle arrière. Au centre, le futur Perpignanais Jeronimo de la Fuente, indisponible sur blessure jusqu'alors, devrait effectuer son retour. Devant, à noter la possible titularisation du Toulonnais Facundo Isa en numéro 8.