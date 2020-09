Ian Foster, sélectionneur des All Blacks, a pris les devants en annonçant son groupe de 35 joueurs pour la fenêtre internationale d'automne. Relativement jeune, l'effectif retient sept nouvelles têtes (en gras dans le groupe ci-dessous) et exclut Ngani Laumape et Scott Barrett, tous deux blessés. L'aîné de ce dernier, Beauden Barrett, est retenu en qualité de demi d'ouverture, malgré la concurrence avec Richie Mo'unga.

Le groupe

Les trois-quarts : Jordie Barrett, George Bridge, Caleb Clarke, Will Jordan, Damian McKenzie, Sevu Reece ; Braydon Ennor, Jack Goodhue, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown ; TJ Perenara, Aaron Smith, Brad Weber, Beauden Barrett, Richie Mo’unga.

Les avants : Sam Cane (cap.), Shannon Frizell, Cullen Grace, Akira Ioane, Dalton Papalii, Ardie Savea, Hoskins Sotutu ; Quinten Strange, Patrick Tuipulotu, Tupou Vaa’i, Samuel Whitelock ; Alex Hodgman, Nepo Laulala, Tyrel Lomax; Joe Moody, Karl Tu’inukuafe, Ofa Tuungafasi ; Asafo Aumua, Dane Coles, Codie Taylor.