Après la défaite le week-end dernier face à l'Australie, le sélectionneur néo-zélandais Ian Foster a fait pas mal de changements dans son XV de départ. L'ouvruer des Crusaders Richie Mo'Unga est de retour, lui qui avait été laissé au repos le week-end dernier. Beauden Barett retrouve donc sa place à l'arrière. Tyrel Lomax célèbre lui sa première titularisation au poste de pilier droit après la suspension de Tu'Ungafasi. Joe Moody prend la place de Karl Tu'inukuafe. Tuipulotu et Frizell prennent respectivement les places de Scott Barret et Akira Ioane. Derrière, exit Laumape, Reece et Rieko Ioane replacés par Goodhue, la bulldozer Caleb Clarke et Joride Barrett qui glisse à l'aile.

Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : 15. B.Barrett ; 14. J.Barrett, 13. Lienert-Brown, 12. Goodhue, 11. Clarke ; 10. Mo'Unga, 9. Smith ; 7. Cane (cap), 8. Savea, 6. Frizell ; 5. Whitelock, 4. Tuipulotu ; 3. Lomax, 2. Coles, 1. Moody.

Remplaçants : 16. Taylor, 17. Hodgman, 18. Laulala, 19. Vaa'i, 20. Sotutu, 21. Weber, 22. Ioane, 23. McKenzie.

Première pour Chocobares avec les Pumas

L'Aregentine fait elle son entrée en lice dans la compétition. Pour ce premier match depuis la Coupe du monde, le sélectionneur Mario Ledesma a décidé de titulariser le jeune centre de 21 ans Santiago Chocobares. Évoluant depuis la saison dernière avec les Jaguares avec lesquelles il avait pu disputer seulement trois matchs, Chocobares est donc directement lancé dans le grand bain. De son côté, après cinq ans loin de l'équipe nationale, Juan Imhoff est titulaire à l'aile. En tout, ils sont six joueurs du Top 14 dans le XV de départ avec le Lyonnaiis Gomez Kodela, le Bordelais Petti et les Parisiens Kremer, Sanchez et Matera qui sera capitaine. Il y a deux autres joueurs du championnat de France sur le banc avec le Rochelais Facundo Bosch et le Bordelais Santiago Cordero.

Le XV de départ de l'Argentine : 15. Carreras ; 14. Delguy, 13. Orlando, 12. Chocobares, 11. Imhoff ; 10. Sanchez, 9. Cubelli ; 7. Kremer, 8. Bruni, 6. Matera (cap) ; 5. Alemanno, 4. Petti ; 3. Gomez Kodela, 2. Montayo, 1. Tetaz Chaparro.

Remplaçants : 16. Bosch, 17. Vivas, 18. Medrano, 19. Grondona, 20. Lezana, 21. Bertranou, 22. Cinti, 23. Cordero.