Une semaine après l'exploit face aux All Blacks, c'est le jour d'après pour les Argentins qui seront opposés à l'Australie samedi matin (9h45) au McDonald Jones Stadium de Newcastle. Pour cette rencontre, le sélectionneur Mario Lesdesma a reconduit le même XV de départ que celui qui a réalisé l'exploit samedi dernier. Les seuls changements à noter sont sur le banc des remplaçants, au nombre de trois : Socino, Isa et Boffelli remplacent respectivement Bosch, Lezana et Cinti.

Le XV de départ de l'Argentine : 15. Carreras ; 14. Delguy, 13. Orlando, 12. Chocobares, 11. Imhoff ; 10. Sánchez, 9. Cubelli ; 7. Kremer, 8. Bruni, 6. Matera (cap.) ; 5. Alemanno, 4. Petti Pagadizabal ; 3. Gómez Kodela, 2. Montoya, 1. Tetaz Chaparro.

Remplaçants : 16. Socino, 17. Vivas, 18. Medrano, 19. Grondona, 20. Isa, 21. Bertranou, 22. Boffelli, 23. Cordero.

Le staff des Wallabies, a apporté quelques retouches à son XV de départ. En effet, s'il a décidé de faire confiance à douze des quinze vainqueurs des Blacks il y a quinze jours, Ned Hannigan, Taniela Tupou et Scott Sio seront titulaires en lieu et place de Swinton, Ala’alatoa et Slipper.

En troisième ligne, le jeune Swinton étant suspendu quatre semaine suite à son carton rouge contre la Nouvelle-Zélande, le sélectionneur Dave Rennie a opté pour Hannigan, remplaçant il y a quinze jours et auteur d'une bonne rentrée. Rob Valetini (1 sélection) prenant place sur le banc. En première ligne, le pilier gauche Slipper touché à un coude (luxation), Dave Rennie a rappelé le vétéran Scott Sio (66 capes), plus apparu avec les Wallabies depuis le Mondial 2019 et qui avait vu le jeune Angus Bell le doubler dans la hiérarchie. De fait, le seul changement tactique apporté concerne le choix de titulariser Tupou à droite plutôt que Ala’alatoa afin de densifier le pack et de répondre au combat que proposeront les Pumas devant.

Enfin, derrière, O'Connor et Matt To'omua étant toujours blessé, Hodge garde le numéro 10 dans une ligne de trois-quarts inchangée. A noter seulement que le jeune demi de mêlée Tate McDermott (22 ans) sort du groupe, compensé par l'expérimenté Jake Gordon (27 ans).

Le XV de départ de l'Australie : 15. Banks ; 14. T.Wright, 13. Petaia, 12. Paisami, 11. Koroibete ; 10. Hodge, 9. White ; 7. Hooper (cap), 8. Wilson, 6. Hanigan ; 5. Philip, 4. Simmons ; 3. Tupou, 2. Paenga-Amosa, 1. Sio

Remplaçants : 16. Fainga'a, 17. Bell, 18. Alaalatoa, 19. Valetini, 20. L.Wright, 21. Gordon, 22. Lolesio, 23. Daugunu