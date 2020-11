Pour son troisième match d'affilée dans la compétition, l'Argentine et son staff ont quasiment tout changé ou presque. Ils sont cinq à garder leur place dans le XV de départ par rapport à leur dernier match face à l'Australie : Julian Montoya au talonnage, le deuxième ligne Guido Petti, les deux Parisiens de la troisième ligne Pablo Matera et Marcos Kremer et l'autre parisien à l'ouverture Nicolas Sanchez. Pour le reste, tout a été modifié avec le Toulonnais Facundo Isa titulaire en 8 ou encore le Bordelais Santiago Cordero titulaire à l'aile.

Le XV de départ de l'Argentine : 15. Boffelli ; 14. Moyano, 13. Mallia, 12. De La Fuente, 11. Cordero ; 10. Sanchez, 9. Ezcurra ; 7. Kremer, 8. Isa, 6. Matera (cap) ; 5. Paulos, 4. Petti ; 3. Medrano, 2. Montoya, 1. Vivas.

Remplaçants : 16. Socino, 17. Tetaz Chaparro, 18. Sordoni, 19. Alemanno, 20. Grondona, 21. Bertranou, 22. Carreras, 23. Mensa.

Premier match pour la Nouvelle-Zélande depuis leur cuisante défaite d'il y a de cela deux semaines. Pour leur revanche face aux Pumas, les All Blacks auront dans leurs rangs au coup d'envoi le pilier Joe Moody, qui fêtera sa 50ème sélection avec le maillot frappé de la fougère. Le pilier droit sera Nepo Laulala, préféré à Tyrel Lomax, qui est sur le banc. Le reste est classique avec la charnière Smith - Mo'unga et un triangle arrière Clarke - J.Barrett - B.Barrett. À noter que le troisième frère, Scott, est titulaire en deuxième ligne.

Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : 15. B.Barrett ; 14. J.Barrett, 13. Lienert-Brown, 12. Goodhue, 11. Clarke ; 10. Mo'unga, 9. Smith ; 7. Cane (cap), 8. Savea, 6. A.Ioane ; 5. Whitelock, 4. S.Barrett ; 3. Laulala, 2. Coles, 1. Moody.

Remplaçants : 16. Taylor, 17. Tu'inukuafe, 18. Lomax, 19. Tuipulotu, 20. Sotutu, 21. Perenara, 22. R.Ioane, 23. Jordan.