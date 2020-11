L'accord de diffusion télé qui sauve le rugby australien

Trois jours après une victoire de prestige face aux All Blacks (24-22), le rugby australien a accueilli une autre très bonne nouvelle, ce mardi : la Fédération a retrouvé un diffuseur télé, un an après l'expiration du précédant contrat. La chaîne de télévision Nine Entertainment va retransmettre les rencontres des Wallabies lors des trois prochaines années - au moins - moyennant 100 millions de dollars australiens (environ 620 millions d'euros). « Cet accord assure le futur de notre sport et ce nouveau chapitre va permettre à Rugby Australia d'accélérer le développement du rugby, de la base jusqu'au sommet », s'est félicité le président de la Fédération, Hamish McLennan. L'ARU va pouvoir retrouver une situation financière plus saine après avoir accusé un déficit de près de 10 millions de dollars australiens l'an passé et avoir perdu son sponsor historique Qantas en septembre.