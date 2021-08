Rugby Championship en Europe, Chocobares avec les Pumas... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce jeudi

La SANZAAR envisage de délocaliser le Rugby Championship en Europe

D'après RugbyPass, la maison mère du Rugby Championship, la SANZAAR, envisagerait de délocaliser la fin de la compétition en Europe et plus précisément à Paris, Dublin, Londres et Cardiff suite à une hausse des cas de personnes contaminés au variant Delta. Les amateurs de rugby en Europe vont probablement avoir la chance d'assister à un Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud ou encore un Nouvelle-Zélande-Argentine à quelques kilomètres de chez eux. En effet, le Rugby Championship est confronté à un renforcement des restrictions sanitaires en Australie (où l'Etat a annoncé que les joueurs, notamment les All Blacks, devront s'isoler pendant 14 jours après leur entrée sur le territoire) ou encore en Nouvelle-Zélande où la chef du gouvernement, Jacinda Ardern, a imposé un confinement national de trois jours.

Les 9 joueurs non utilisés par les Bleus vont jouer la première journée de Top 14

Selon la convention FFR-LNR signée en juillet, les joueurs ayant fait le voyage en Australie devaient profiter de vacances supplémentaires et être exemptés de la première journée de Top 14, programmée le 4 et 5 septembre. Mais le fait que neuf d'entre eux n'aient pas disputé la moindre minute de jeu a fait grincer des dents plusieurs présidents de club qui ne se voyaient pas débuter la saison sans leurs meilleurs éléments. Cela a poussé les instances du rugby français à changer certaines lignes de la convention. Ainsi, selon nos confrères de Sud-Ouest, une commission composée de Provale, la LNR, UCPR et Tech XV a statué que ces neuf éléments pourraient disputer le début du championnat français.

Dragons-Warrington reporté

Le match entre les Dragons Catalans et Warrington, prévu initialement ce jeudi 19 août (20h45) au Halliwell Jones Stadium est finalement reporté. Au cours des dernières 24 heures, quatre membres de l'effectif des Dragons et du staff ont été testés positifs à la Covid-19, dont trois ce matin lors du dernier test avant de prendre l’avion.

Les horaires des test matchs d'Automne du XV de France sont sortis

La France débutera par la réception de l'Argentine le samedi 6 novembre à 21 heures au Stade de France. Elle accueillera ensuite la Géorgie le dimanche 14 novembre à 14 heures au Matmut Atlantique de Bordeaux. Enfin, elle défiera la Nouvelle Zélande au Stade de France le samedi 20 novembre à 21 heures. Tous les matchs seront retransmis sur France TV.

De la Fuente-Chocobares titulaires au centre avec les Pumas

L'Argentine retrouve l'Afrique du Sud ce samedi après-midi à Port Elisabeth. Défaits lors de la première journée, les Pumas de Mario Ledesma s'avancent avec une paire de centres De la Fuente - Chocobares. De retour de suspension, Juan Cruz Mallia est titulaire à l'arrière.