Bienvenue à toutes et à tous pour cette tant attendue finale de Championship, synonyme d'accession dans la Super League. Toulouse, vainqueur de Batley en demi-finale (51-12), s'attaque à ses homologues d'outre-Manche, les Anglais de Featherstone. Ces derniers ont écrasé Halifax 42 à 10 au match précédent. Une rencontre qui se déroule au stade Ernest-Wallon et qui permettra peut-être aux Toulousains d'être le premier club à accéder sportivement à la Super League.

Le live :

80' C'est terminé ! Le TO XIII s'impose 34 à 12 face à Featherstone. Toulouse remporte ce Championship et obtient dans le même temps son billet pour la Super League.

80' ESSAI DE FORD ! À la toute dernière seconde, le spectacle se termine en apothéose avec cet ultime essai de Johnaton Ford.

78' Même avec ce matelas confortable, la défense des toulousains ne fléchit pas et la solidarité défensive s'accentue. White est sanctionné d'un carton jaune.

74' Oh l'essai salvateur d'Harrison Hansen ! Johnaton Ford décale dans le bon tempo son pilier Hansen qui plonge dans l'en-but. Avec cette réalisation, il libère Ernest-Wallon et ses 9235 personnes. La transformation passe entre les poteaux ! TO XIII 30 - 12 Featherstone Rovers

70' Il reste dix minutes à jouer et Kheirallah passe une pénalité plus que dans ses cordes. Chaque point est précieux dans une telle rencontre, et ça les Toulousains l'ont bien compris. TO XIII 24 - 12 Featherstone Rovers

69' Essai de John Davies pour les Rovers ! Il est arrivé lancé comme un frelon alors que les Anglais attaquaient proche de la ligne du TO. Il permet aux siens d'y croire encore dans cette partie, dix points d'écart seulement. C'est transformé ! TO XIII 22 - 12 Featherstone Rovers

65' Et le troisième essai pour Toulouse ! C'est Pélissier qui s'inflitre dans la défense et décale parfaitement Jussaume pour le doublé. Le centre toulousain donne une bouffée d'oxygène aux siens. Kheirallah transforme. TO XIII 22 - 06 Featherstone Rovers

63' Pénalité pour les Toulousains qui vont se donner un peu d'air. Ils se placent dans le camp britannique.

60' Ferres échappe le ballon dans l'en-but mais l'essai était tout proche ! Sursis pour les Haut-garonnais, mais la domination de ses 20 premières minutes de la seconde période est clairement anglaise.

56' Belle séquence offensive sur ce cinquième tenu. Le TO met de l'intensité mais la rigueur défensive anglaise l'emporte. Dans la foulée, un 40:20 est trouvé. Ca joue jusqu'à l'aile de Chisholm, mais l'attaquant est bien bloqué.

53' Et l'essai pour Featherstone ! C'est un beau mouvement des Anglais que vient conclure Ferres. Le deuxième ligne arrive tranchant dans la ligne défensive et prend à revers et sur leurs épaules faibles les acteurs toulousains. La transformation est assurée. Plus que dix points d'écarts. TO XIII 16 - 06 Featherstone Rovers

51' Ca tape dur et le niveau s'équilibre. Featherstone propose de nouvelles choses mais cette fois-ci, c'est la solidité défensive toulousaine qui est mise en exergue. 16 points d'avance toujours, mais on sent que les locaux ne sont à l'abri de rien.

45' L'essai était tout proche pour le TO ! Jussaume, qui avait été bien décalé par ses coéquipiers, tente un rasant mais il est trop long.

42' Les Anglais sont revenus avec de nouvelles intentions. Ils mettent en oeuvre un jeu dans l'avancée, et Toulouse concède son premier renvoi sous les poteaux.

41' La deuxième mi-temps est lancée, Toulouse capte bien le ballon. Ils sont à 40 minutes de remporter le Championship et d'accéder à la Super League.

40'+ C'est la pause ! TO XIII 16 - 00 Featherstone Rovers

40+' Solidaires défensivement, c'est en groupe que les Toulousains ejectent Hall en touche à quelques pas de l'en-but haut-garonnais !

40' Juste avant la pause, les Rovers remontent tout le terrain. La possession en sortira stérile.

38' Featherstone, par Chisholm, tente un coup de pied rasant mais cela ne donnera rien

36' Toulouse est pénalisé. Les Anglais tapent en touche. Ils se rapprochent du camp français.

35' Après une belle attaque, White s'écroule a quelques mètres de la ligne. Il n'y aura pas essai.

32' Featherstone récupère la balle mais ce ne fut que de courte durée. Les joueurs frappés de la croix occitane reprennent le contrôle du jeu et ne semblent pas véritablement inquiétés.

29' Match à sens unique. Toulouse progresse en permanence et est recompensé par une pénalité. Kheirallah continue à scorer, deux points de plus pour les siens. TO XIII 16 - 0 Featherstone Rovers

25' Les défenseurs anglais semblent subir dans la dimension physique. Les Toulousains font mal dans les percussions.

22' Quel essai ! Tony Gigot, d'une précision chirurgicale au pied aujourd'hui, délivre une magnifique transversale sur l'aile de Schaumkel. Encore une assistance vidéo, mais encore une fois l'essai est accordé, Le TO prend un peu plus ses distances au score. TO XIII 14 - 0 Featherstone Rovers

20' Pragmatiques, les coéquipiers de Rémi Casty en profite. Kheirallah assure face aux perches en prennant les deux points. TO XIII 10 - 0 Featherstone Rovers

18' Accumulation de fautes côté anglais. Le TO s'installe un peu plus dans la partie de terrain britannique.

16' Coup de pied de Gigot est parfaitement exécuté et Walker réalise une faute de main. Les Toulousains se rapprochent avec cette pénalité de l'en-but anglais.

14' Le plan de jeu de Sylvain Houles est correctement respecté par ses hommes. Après un arrachage, Featherstone est pénalisé et Mark Kheirallah prend les points. Face aux poteaux, ca passe sans problème. TO XIII 8 - 0 Featherstone Rovers

7' Oh l'essai de Jussaume ! Après une belle percée où il casse plusieurs plaquages et des crochets dévastateurs, le centre file dans l'en-but. Il est bien rattrapé par un adversaire mais ca ne suffira pas, l'essai est bel est bien accordé. La transformation de Kheirallah passe. TO XIII 6 - 0 Featherstone Rovers

3' Les défenses se montrent appliquées. Et Toulouse se met à la faute sur un premier hors-jeu. Pénalité et avertissement verbal de l'arbitre.

1' C'est parti, le coup d'envoi est donné par Toulouse !

M-1' : Les joueurs entrent sur la pelouse et respectent 13 secondes de silence contre le racisme !

M-10' : Les Toulousains ont remporté le toss, ils donneront donc le coup d'envoi !

M-15' : Les joueurs du TO XIII sont à l'échauffement pour ce qui sera le dernier, et plus important, match de leur saison.

M-30' : Les supporters anglais sont bien arrivés dans la ville rose, ils sont déja aux abords du stade !

Les compositions :

TO XIII : 1. Kheirallah, 2. Hitchcox, 4. Jussaume, 7. Vaivai, 21. Schaumkel, 31. Gigot, 6. Ford, 8. Casty, 9. White, 10. Hansen, 16. Bretherton, 12. Peyroux, 13. Marion

Les remplaçants : 14. Pélissier, 18. Garbutt, 23. Sangaré, 17. Paulo

Featherstone Rovers : 36. Walker, 1. Hall, 4. Hardcastle, 3. Welham, 5. Gale, 9. Brown, 7. Chisholm, 8. Kopczak, 14. Jones, 13. Lockwood, 11. Ferres, 20. Halton, 19. Field.

Les remplaçants : , 21. Parata, 15. Davies, 16, Bussey, 24. Ferguson