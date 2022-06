C'est l'évènement de l'année en NRL. Comme chaque saison, les meilleurs joueurs se retrouvent pendant trois rencontres de manière à définir qui remporte le State of Origin. Pour cette nouvelle année, c'est le Queensland qui prend le meilleur départ. Malgré une domination des Blues en début de match, les Maroons réussissent à virer en tête à la pause grâce à un essai de Gagai (6-4). Le début du second acte est, par contre, complètement à l'avantage des visiteurs. Cherry-Evans et Holmes y vont de leur essai pour porter le score à 16-6. Un essai des Blues en fin de match n'y changera rien, la première manche est pour le Queensland. La deuxième est prévue le 26 juin prochain, à Perth.