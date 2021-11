Rugby à XIII: licence suspendue pour Radosavljevic, auteur d'injures racistes à XV

"Dès que la Fédération a été informée de la situation particulière de ce joueur, la licence a été immédiatement suspendue à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du Comité d'éthique de la FFR XIII, saisi en urgence ce jour", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Le SO Avignon, pensionnaire de l'Elite 1, la première division française de rugby à XIII, avait annoncé mardi avoir recruté le joueur de 32 ans afin de lui donner "une seconde chance"."Nous ne cautionnons pas et ne partageons pas ses propos qui ne sont en aucun cas fondés sur ses valeurs. Cette phrase est une erreur, et non une conviction, pour laquelle il a reconnu ses torts immédiatement et a présenté des excuses publiques", avait justifié le club avignonnais.

En septembre, lors d'un match de Pro D2, Radoslavjevic, ancien joueur de Clermont et Castres, s'en était pris verbalement à un adversaire de Nevers, Chris Ambadiang, au cours d'une fin de match houleuse. Sans nommer le fautif, l'ailier camerounais avait affirmé sur les réseaux sociaux avoir été traité de "mangeur de bananes". "Rado" s'était lui-même dénoncé trois jours plus tard en qualifiant ses propos d'"inacceptables". Il a été sanctionné le 16 septembre, par la Commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR), à six mois de suspension, avant d'être licencié par Provence Rugby.

Sa suspension s'applique au rugby à XV mais pas à celui à XIII.