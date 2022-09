Depuis 2020, les Penrith Panthers sont en finale de NRL (National Rugby League). Après une défaite en 2020 face au Melbourne Storm (26-20), les joueurs de Nouvelle-Galles-du-Sud ont décroché le titre en 2021 face aux Rabbitohs (14-12). Cette équipe est désormais la bête noire du championnat et jouera sa troisième finale d'affilée face aux Eels de Parramatta. Ce sera un remake du premier match des phases finales entre les Panthers et les Eels. Lors de cette rencontre, les champions en titre s'étaient largement imposés 27-8.

Après une semaine supplémentaire de repos, les joueurs de Penrith étaient plus frais que les South Sydney Rabbitohs. Pourtant surpris en début de partie et menés logiquement 0-12, les joueurs d'Ivan Cleary ont renversé la vapeur juste avant la mi-temps notamment grâce à un essai en contre de To'o. En seconde période, les champions en titre n'ont laissé aucune chance aux Rabbitohs et ont inscrit trois essais supplémentaires pour un score final de 32-12. Ils s'avancent en finale en tant que favoris logiques.

Les Eels de retour au sommet ?

Grâce à une quatrième place en saison régulière et malgré la défaite face aux Panthers, les Eels ont été repêchés en phase finale et ont dû jouer un match supplémentaire par rapport aux Panthers. Ils ont d'abord vaincu les Raiders sur un score sans appel (40-4), puis ont sorti un gros match face aux Cowboys en résistant à leurs assauts jusqu'à la fin du match (20-24).

Enfin en finale, les supporters des Eels sont aux anges mais rêvent tous d'un nouveau titre. Ces derniers n'ont pas été champions depuis... 1986. Tout est possible pour eux car sur les quatre dernières rencontres entre les Eels et les Panthers durant l'année 2022, les Jaune et Bleu de Parramatta se sont imposés à trois reprises. Il faudra à nouveau sortir un gros match en finale pour faire oublier 36 ans de disette. Réponse dimanche 2 octobre à 10h30.