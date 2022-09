Pourtant, tout avait plutôt bien commencé pour les "Dracs", qui menaient 4-0 à la demi-heure de jeu après deux pénalités de Tomkins. Mais en quelques minutes, les Anglais ont tout retourné, ou presque. Un doublé de Sutcliffe et un score de 12-4 en faveur des Rhinos au moment de retrouver au vestiaire.

En seconde période, les Catalans ont couru après le score sans parvenir à repasser devant. Au finale, malgré un essai de Whare dès le début du second acte, les Dragons doivent céder et ne verront pas les demi-finales de la Super League après les avoir connues en 2020 et 2021. La fin de rencontre a été cauchemardesques pour les joueurs de Steve McNamara puisque deux joueurs ont été exclus. Gil Dudson et Mitchelle Pearce sont retrounées au vestiaire plus tôt que prévu. Le premier a écopé d'un carton rouge après un coup de tête tandis que le second a reçu deux cartons jaunes, synonymes d'exclusion définitive.