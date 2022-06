Belmas, malgré son jeune âge, a déjà disputé 50 matchs en championnat de France Élite1, et 18 rencontres avec les Dragons Catalans. Il espère pouvoir aider le club à se maintenir en Super League, un an après sa montée. Il déclare : "Je suis très heureux de signer pour les deux prochaines saisons avec le TO. J’ai traversé une période compliquée mais c’est désormais derrière moi, j’ai beaucoup travaillé pour être là aujourd’hui. J’ai vraiment hâte de jouer avec l’équipe et finir cette saison de la meilleure des façons personnellement et collectivement en se maintenant en Super League."