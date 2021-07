Le comité d'organisation, présidé par le patron du rugby à XIII en France Luc Lacoste, "a pour objectif que la France puisse accueillir cet événement 53 ans après la dernière édition organisée dans notre pays", en 1972.

Selon le communiqué de la FFR XIII, la France pourrait accueillir "quatre compétitions en un événement et sur un mois" puisque "le projet réunira simultanément les Coupes du monde de tous les pratiquants" (hommes, femmes, sportifs en fauteuil et jeunes), soit 64 équipes nationales (quatre compétitions de seize nations) représentant les cinq continents et amenées à disputer plus de 80 matches.

L'édition 2021 est prévue du 23 octobre au 27 novembre en Angleterre et le président de la Fédération internationale Troy Grant a déjà exprimé son souhait de voir la France accueillir le Mondial-2025.

La France sera le pays-hôte de la Coupe du monde de rugby à XV en 2023 puis des Jeux olympiques l'année suivante.