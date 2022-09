C'est BeIN SPORTS qui a obtenu les droits de diffusion de l'intégralité des rencontres masculines, mais aussi féminines et fauteuil. La coupe du monde masculine se déroulera du 15 octobre au 19 novembre, tandis que la féminine et la fauteuil se joueront seulement au mois de novembre.

Le président de la Fédération Française de Rugby à XIII, Luc Lacoste, a déclaré : "Ce premier accord avec BeIN est un grand pas pour l'exposition de ce magnifique évènement qui se tiendra en Angleterre à l'Automne. D'autres ne devraient pas tarder dans les prochains jours pour la plus grande audience possible et la satisfaction du plus grand nombre. Comme vous le savez, nous nous battons chaque jour pour faire rayonner notre sport en France et ces diffusions font clairement partie d’une stratégie médiatique. La Fédération est particulièrement fière et se félicite de cette avancée importante et je remercie d’ores et déjà l’ensemble des parties prenantes qui participent à cet effort collectif."