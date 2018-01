Toulouse Olympique : "Devenir un club régional"

"On souhaite développer notre image. Le rugby à XIII et le TO sont peu connus, donc on veut faire progresser notre marque pour en faire un club régional." Explique Cédric Garcia, directeur administratif du club, avant de poursuivre "On a de très bonnes relations avec le club d'Albi, et le comité du Tarn. Quand ils nous ont demandé de délocaliser un match au stadium d'Albi on a tout de suite aimé l'idée."

Le choc entre Toulouse et les Leigh Centurions aura donc lieu à Albi le samedi 16 juin prochain. "Il y aura un tournoi de jeunes organisé le matin, ça sera une grande fête du XIII. Le but, c'est de fédérer la région derrière le TO, mais aussi de montrer aux Anglais qu'en France, le XIII ce n'est pas que Toulouse et Perpignan."

Propos recueillis par Baptiste Barbat.