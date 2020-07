Les dirigeants de la Super League ont vu les choses en grand. Pour marquer le coup et célébrer le retour des treizistes en compétition officielle, ils ont mis sur pied le Triple Header, à savoir trois rencontres au même endroit le même jour. Cet événement aura finalement lieu le dimanche 2 août à l’Emerald Headingley Stadium de Leeds. Les Dragons catalans disputeront leur match face à St Helens à 17h15, dans la foulée de Hull KR - Toronto (14 heures) et en lever de rideau de Huddersfield - Leeds (19h30).

Pour le reste du calendrier, les hommes de Steve McNamara disputeront cinq rencontres consécutives à l’extérieur et retrouveront le stade Gilbert-Brutus le 3 ou 4 septembre face à Toronto. Un calendrier qui verra les Sang et Or jouer dix matchs à l’extérieur pour seulement huit à domicile dans cette version 2 de la Super League. En mars, lors de l’arrêt du championnat, les Dragons avaient disputé trois de ses quatre rencontres à domicile. Si tout n’est pas parfait, Robert Elstone, le directeur général de la Super League, se réjouit de ce retour au sportif : «Nous avons eu besoin du soutien des clubs et de notre diffuseur Sky Sport et, même si rien ne fut facile, nous sommes ravis que toutes les parties se soient entendues. Nous pouvons désormais nous concentrer sur le reste de la saison 2020. Nous étions déjà ravis de pouvoir confirmer une date de redémarrage mais les supporters voulaient savoir quand joue leur équipe et contre qui. »

Face aux restrictions liées à la crise du coronavirus, et notamment la limite maximale de 5000 personnes acceptées dans les stades par le gouvernement français, la direction des Dragons catalans travaille déjà en collaboration avec la préfecture des Pyrénées-Orientales pour recevoir le public dans les conditions les plus optimales et les plus sûres possibles. Cela passera notamment par des mesures sanitaires à l'intérieur du stade et des espaces réceptifs. Il reste donc plus d’un mois pour s’y préparer. Un mois que les joueurs vont passer en Angleterre avec, outre St Helens, Castelford, Salford, Wakefield et Wigan au programme.

Le calendrier complet :

2 août (match en retard) St Helens - Dragons (17h15) à Leeds

8 août (8e journée) Castelford – Dragons (17h15) à Leeds

15 août (9e journée) Salford – Dragons (17h15) à St Helens

22 ou 23 août (match en retard) Wakefield – Dragons (horaire et stade à confirmer)

30 août (10e journée) Wigan – Dragons (horaire et stade à confirmer)

3 ou 4 septembre (11e journée) Dragons – Toronto (horaire à confirmer)

7 septembre (match en retard) Dragons – Leeds (horaire à confirmer)

10 ou 11 septembre (12e journée ) Dragons – Wigan (horaire à confirmer)

24 ou 25 septembre (13e journée) Warrington – Dragons (horaire et stade à confirmer)

30 septembre (14e journée) Leeds – Dragons (horaire et stade à confirmer)

8 ou 9 octobre (15e journée) Dragons – Hull KR (horaire à confirmer)

14 octobre (16e journée) Dragons – Wakefield (horaire à confirmer)

22 ou 23 octobre (17e journée) Dragons – Hull FC (horaire à confirmer)

25 ou 26 octobre (18e journée) Dragons - Warrington (horaire à confirmer)

29 ou 30 octobre (19e journée) Toronto - Dragons (horaire et stade à confirmer)

5 ou 6 novembre (20e journée) Dragons – St Helens (horaire à confirmer)

8 ou 9 novembre (21e journée) Hull KR - Dragons (horaire et stade à confirmer)

12 ou 13 novembre (22e journée) Huddersfield - Dragons (horaire et stade à confirmer)