Pas de surprises dans l'effectif 2022 des Dragons Catalans. Pour cette nouvelle saison de Super League, Mitchell Pearce, Dylan Napa et Tyrone May, les trois joueurs arrivés à l'intersaison intègrent l'effectif. Le premier hérite du numéro 6 de Maloney, le deuxième portera le numéro 22 et May le numéro 20. Les 6 jeunes intégrés la saison dernière gardent leur place dans l'effectif professionnel.

Après une saison 2021 ponctuée par une défaite en finale à Old Trafford, l'entraîneur adjoint catalan Thomas Bosc affichait ses ambitions au micro de 100% catalogne, le 29 novembre avant le premier entraînement de la saison: "On ne s'est pas encore fixé d'objectifs mais quand on est compétiteur de haut niveau, on veut forcément regoûter à ces demi finales et finales, retrouver ce stade aussi. On va tout faire pour y revenir".

Les 30 joueurs de l'effectif professionnel sont depuis le 29 novembre en pleine phase de préparation individuelle, basée essentiellement sur du travail physique, de courses et de musculation. Elle sera suivie d'une pause pendant les fêtes, avant les dernières 6 semaines de préparation qui amèneront à la reprise du championnat le 10 février contre les Anglais de St Helens.