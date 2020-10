Steve Hansen passe à treize. L'ancien prestigieux sélectionneur des All Blacks et du pays de Galles vient de s'engager avec les Canterbury Bulldogs, franchise australienne de NLR. Il fera partie du staff technique de l'équipe de Sydney, l'une des plus prestigieuses du pays. Elle a abrité des dizaines de vedettes treizistes, dont Sonny Bill Williams. Né en 1959, Steve Hansen fut un bon trois quart centre, mais pas assez doué pour jouer sous le maillot des All Blacks. Il se contenta de celui de la province de Canterbury (autour de Christchurch, à ne pas confondre justement avec la franchise treiziste), il fit même un passage à La Rochelle dans les années 80. Comme entraîneur, Steve Hansen a été deux fois champions du monde avec la Nouvelle-Zélande, en 2011 comme adjoint de Graham Henry et en 2015 comme entraîneur principal.